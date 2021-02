O embaraçado processo de fusão entre Localiza e Unidas no Cade

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) já enviou 106 ofícios a possíveis partes interessadas na fusão entre Localiza e Unidas. Estão sendo questionados sobre o impacto da fusão concorrentes, fornecedores e clientes. As duas locadora de veículos deram entrada com o pedido na semana passada. Em seguida, o Cade começou a enviar os ofícios. Foram 44 ainda na semana passada e 62 nesta segunda-feira, 22, o que é provavelmente um recorde na história do órgão, segundo especialistas. A quantidade de questionamentos a diversos setores indica também o nível de complexidade da fusão, que envolve a primeira e a segunda empresa do setor e provoca grande concentração: cerca de 75% da receita e de 70% por volume de carros.

