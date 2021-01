O efeito rebote do benefício de manutenção do emprego

Alguns empresários, notadamente do setor de varejo, relataram ao Radar Econômico que já está acontecendo um efeito rebote do emprego devido ao fim do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm). Um deles, que emprega quase 2.000 funcionários, afirmou que deverá cortar em até um terço sua força de trabalho. O programa, que foi encerrado em 31 de dezembro juntamente com o auxílio emergencial, absorveu mais 19 milhões de acordos trabalhistas no ano passado.

