O deputado que votou sim pela PEC e esfarelou candidatura de Ciro

Ciro Gomes viu sua candidatura se esfarelar quando surgiu no painel de votação da PEC dos Precatórios, na Câmara dos Deputados, o nome do deputado Leonidas Pirino com o voto sim pela aprovação da proposta. Pirino deve sua carreira política aos irmãos Cid e Ciro. Foi prefeito de Sobral, deputado e ministro do governo Dilma por indicação de Ciro. Na leitura de quem acompanha o PDT de perto, este foi um voto devastador para a união em torno do pré-candidato a presidente. Ciro suspendeu sua pré-candidatura na manhã desta sexta-feira, 04, por conta da postura da maioria dos deputados do PDT na votação da PEC e espera com isso forçar uma mudança do partido na votação em segundo turno do projeto.

Na hora da abertura do painel de votação do primeiro turno da PEC, nesta madrugada, só que o se ouvia no vídeo transmitido pela TV Câmara eram deputados dizendo “312 com PDT”. Sem o partido, não teria sido aprovada, já que o mínimo de votos é de 308.

A PEC é controversa porque promove o adiamento de pagamento de precatórios, inclusive para professores, e a mudança no teto de gastos sob a desculpa de abrir Orçamento para o Auxílio Brasil de 400 reais. Mas de quebra abre orçamento para pagamentos de emendas parlamentares, dinheiro considerado fundamental em ano eleitoral.