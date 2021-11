O dedo de Mourão nas metas apresentadas pelo Brasil na COP26

Colocado de lado pelo presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão chancelou o planejamento das apresentações do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, na COP26, em Glasgow, na Escócia. Em reuniões com Mourão antes de embarcar, Leite apresentou os planos do país e ouviu do vice-presidente, que acumula o cargo de presidente do Conselho Amazônia, a chancela para as apresentações do país aos estrangeiros em relação às metas de redução do desmatamento no país. Segundo interlocutores, Leite buscou a “credibilidade” de Mourão e a chancela dos números para os assuntos relacionados à Amazônia para apresentar os planos na Conferência do Clima. Ministros afirmam, em conversas privadas, que Bolsonaro foi aconselhado a chancelar Leite no ambiente internacional.