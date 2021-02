O ‘custo EQI’ no pagamento de bônus aos funcionários da XP

Muitos colaboradores da XP Investimentos estão bem chateados com o pagamento do bônus referente a 2020. Apesar do lucro recorde, a premiação pelo desempenho até cresceu, mas não acompanhou o resultado. Tudo por conta de 1,5 bilhão de reais de gastos operacionais que cresceram no ano passado. É verdade que muitos executivos peso-pesado passaram a ingressar os quadros da companhia, mas um movimento foi especialmente caro e está sendo chamado de “o custo EQI”.

Fundada por Juliano Custódio, a EQI era um dos maiores agentes da XP e migrou para o BTG Pactual no ano passado. O objetivo é se tornar uma corretora, algo que não conseguiria sob a asa de Guilherme Benchimol, o fundador da XP. A companhia, para tentar minar a EQI, ofereceu remunerações pra lá de robustas a seus colaboradores. Questionada, a XP reitera que “é uma empresa meritocrática e que o valor total de bônus distribuído ano contra ano teve crescimento”.

