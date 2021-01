O claro recado da nova secretária do tesouro americano sobre o dólar

Preparem-se. É o que disse, nas entrelinhas, Janet Yellen, ex-presidente do FED (2014—18) e provavelmente a próxima secretária do Tesouro dos Estados Unidos. Em entrevista ao Wall Street Journal, Yellen garantiu que o país não continuará buscando o enfraquecimento do dólar, apesar do estímulo monetário garantido pelo presidente eleito Joe Biden. Na prática, Yellen quer fortalecer o dólar no longo prazo contra suas principais rivais, como o euro, mas as que devem sentir mais o efeito são as emergentes, como real — que luta para manter o patamar de 5,30 reais por dólar — e lira turca. O mercado financeiro mundo afora já entendeu o recado e moedas fortes desvalorizam nesta manhã de segunda-feira, 18, apesar do feriado americano em tributo a Martin Luther King.

