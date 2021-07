O churrasco de Lemann, Mark Zuckerberg, Tim Cook, Jeff Bezos e Bill Gates

Os superpoderosos do mundo dos negócios estão nesta semana reunidos na cidade americana de Sun Valley, em Idaho, nos Estados Unidos, para o badalado evento do banco americano Allen & Co que, no ano passado, por conta da pandemia, deixou de acontecer. Na terça-feira à noite, para iniciar os trabalhos, rolou até um churrasco. Estavam por lá poderosos do naipe de Tim Cook, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos e Jorge Paulo Lemann. Eles discutem neste semana os rumos da inovação tecnológica.