O cheque de US$ 10 bilhões que o governo não conseguiu agarrar

9 out 2020, 13h39

Ao longo dos últimos 12 meses, um grupo investidor britânico bateu às portas de alguns ministros do governo Bolsonaro. Apresentavam de cara um valor altíssimo para investir em infraestrutura no Brasil: 10 bilhões de dólares (56 bilhões de reais). Contudo, o governo não conseguiu agarrar o cheque da gestora de fundos Castlepines e ele voou.

O motivo para não conseguir trazer esse dinheiro para o país está na dificuldade do governo brasileiro de conseguir garantias bancárias no exterior. Como o Brasil não possui grau de investimento — aquela nota concedida pelas agências de rating para países considerados bons pagadores —, o país precisaria que algum banco estrangeiro e com grau de investimento desse essa garantia “anti-calote”. Poderia ser o Banco Mundial, o BID ou até mesmo o Banco dos Brics. Até mesmo bancos privados, como JP Morgan ou Goldman Sachs. Ninguém tem estendido a mão.

