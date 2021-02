O BNDES pede R$ 40 bilhões para quem quiser comprar a Cedae

O BNDES, que está estruturando a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a Cedae, está cobrando módicos 40 bilhões de reais de quem quiser levar a estatal de saneamento do estado do Rio de Janeiro. Quer 10,6 bilhões de reais no ato, a título de outorga, e 30,2 bilhões de reais em investimentos na distribuição de água, captação e tratamento de esgoto dos 12 milhões de habitantes da região metropolitana do Rio. Do volume de investimentos, 80% deverá ser feito nos 10 primeiros anos de concessão.

Quem recebeu a informação, ao repassar ao Radar Econômico, qualificou os números como “assustadores”. Neste momento, este potencial investidor está refazendo as contas para saber se vale a pena, ou não, entrar no páreo para disputar a Cedae. “Teremos de olhar para o que há de mais moderno no mundo para saber como acabar com perdas e inadimplência”, disse.

