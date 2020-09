O algodão sumiu do mercado têxtil

Varejistas estão preocupados com o Natal. Segundo eles, está impossível comprar algodão para produziu roupas para o fim do ano. Muitos já falam de desabastecimento. “Eu não consigo comprar fio de algodão nem para daqui 30 dias. Serão 300 mil camisetas que eu vou deixar de produzir”, afirma um varejista carioca. A explicação está no represamento da demanda causada pela pandemia e pela dificuldade da indústria de atender prontamente os pedidos.

A saída na visão desses empresários é a redução dos impostos de importação para fios e tecidos de algodão. Algo que causa calafrios na cúpula da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit). O presidente, Fernando Pimentel, há poucos dias pediu, inclusive, para que os industriais segurem o aumento de preços para não incentivar o governo a cortar as taxas de importação.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter

Receba as novidades e principais acontecimentos, bastidores e análises do cenário político brasileiro. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.