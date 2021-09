“Nunca tinha visto tanta demanda”, diz presidente da Azul sobre fim de ano

O turismo já está nos preparativos para um final de ano com população vacinada, e as companhias aéreas estão bem otimistas para o período. A Azul, que já opera com mais destinos do que no pré-crise, tem observado uma explosão na demanda para as festas de fim de ano. “Nunca tinha visto tanta demanda como agora. Estamos animados, é um bom momento, os brasileiros estão olhando mais para o próprio país e gastando dinheiro aqui dentro”, disse John Rodgerson, presidente da Azul, em entrevista ao Radar Econômico. O executivo ainda lembra que o aumento na procura acontece mesmo com as passagens mais caras. “Nós estamos com mais assentos no mercado em relação a 2019, temos mais oferta do que 2019 e a tarifa média também está maior em relação a 2019. Tem que subir por causa do dólar e do combustível, mas a procura mostra que a demanda está forçando essa tarifa média”, revela. “Se a demanda estivesse fraca, não íamos ter tantos assentos como temos agora e tampouco os preços teriam subido”. Para a temporada de verão, a Azul deve operar em 150 destinos, um crescimento de 45% em relação ao verão de 2020.