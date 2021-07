As ondas do Wi-Fi vão te ajudar a parar de roncar, num futuro próximo

E se seu travesseiro automaticamente inflasse ou esvaziasse para mudar o ângulo da cabeça e do pescoço para te ajudar a parar de roncar? Certamente, seu vizinho de cama, seu colega de quarto, seus filhos, o vizinho do andar de cima (ou de baixo), agradeceriam. E se isso fosse possível graças ao roteador Wi-Fi que você tem em casa?

Algumas universidades do mundo já imaginam um futuro em que o roteador Wi-Fi coleta seus movimentos físicos, então calcula suas métricas de saúde e automaticamente ajusta os dispositivos e aparelhos em sua casa para ajudá-lo a viver uma vida melhor.

A futurista Amy Webb, que faz anualmente um relatório com todas as tendências de tecnologia do mundo e como as empresas devem se posicionar sobre o futuro, conta em seu relatório de 2021 que os roteadores Wi-Fi são como radio frequência e por isso podem detectar pessoas, objetos e movimento. “Mesmo através das paredes”. “Enquanto você não pode ver, ouvir ou sentir, você está vivendo em um campo de sinais de rádio de 2,4 e 5 gigahertz. Sempre que você se mover – tomando um gole de água, olhando pela janela, lavando seu cabelo – você está distorcendo as ondas. O transmissor Wi-Fi em sua casa ou escritório está continuamente enviando e recebendo informações, que ele converte em ondas de rádio”, diz o relatório.

O laboratório de ciências da computação e inteligência artificial do MIT e o Hospital Geral de Massachusetts desenvolveram um dispositivo que usa um algoritmo de inteligência artificial avançado que analisa os sinais de rádio em torno de alguém quando está dormindo. O sistema então traduz esses movimentos corporais para os estágios do sono: leve, profundo ou REM. É com esta tecnologia que o seu travesseiro poderá te ajudar a parar de roncar.

Mas na China eles estão indo além. A Universidade do Nordeste de Xi’an aplicou a tecnologia para reconhecer os movimentos sutis das mãos e interpretar seu significado usando Wi-Fi. Aplicações práticas desta tecnologia são usadas para captura de movimento em video games e já estão trazendo novas formas militares de se ver através das paredes.