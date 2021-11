Nubank que vai a IPO não é brasileiro e tem um único acionista controlador

O Nubank divulgou hoje o prospecto da oferta pública inicial de ações na bolsa americana Nasdaq e também no Brasil, quando pretende captar 3 bilhões de dólares. Mas a empresa que vai ao mercado não é o Nubank que o brasileiro conhece. A emissão será feita pela Nu Holdings, uma empresa com sede nas Ilhas Cayman e que é controlada basicamente por David Velez, o colombiano que fundou a empresa. O prospecto deixa bem claro, para quem for comprar os BDRs da empresa, que o Nu Holdings é uma empresa estrangeira e, portanto, não está sujeita à lei brasileira. Além disso, o prospecto também informa que mesmo depois da oferta global de ações, David Velez continuará como único acionista controlador com 86,2% das ações ordinárias em circulação, o que representa 75% do poder de voto do capital social da empresa.