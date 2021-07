Novo medo da Covid-19 derruba bolsas mundo afora

As bolsas mundiais despencam nesta segunda-feira, 19, com os investidores apreensivos em como a disseminação da variante Delta do coronavírus vai afetar as economias, mesmo dos países altamente vacinados. A variante tem feito o índice de contaminados crescer exponencialmente e também já chegou ao Brasil. O índice Dow Jones, o principal do mercado acionário americano, caía mais de 2,8% às 15h. O S&P 500 e a Nasdaq caíam mais de 2%. Na Europa, os índices tiveram seu pior dia no ano. O Ibovespa, da bolsa brasileira, caía quase 2% no mesmo horário.