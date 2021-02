Novo lote indiano da vacina de Oxford virá com apenas 2 milhões de doses

A Fiocruz está fechando a compra de mais um lote da vacina de Oxford fabricada na Índia, mostram documentos da Fundação. Contudo, o volume está bem abaixo do que era esperado: 2 milhões de doses. A AstraZeneca havia ofertado 10 milhões de doses para serem entregues até o fim de março, sendo que o envio seria dividido em dois lotes, segundo documentos da Fiocruz. No primeiro, imaginava-se que viriam 5 milhões de doses.

Em uma nota técnica, a Fiocruz explica que não está comprando mais doses porque não há disponibilidade por parte do Instituto Serum, o fabricante indiano. A fundação não diz quando as outras 8 milhões de doses restantes serão enviadas.

Serão pagos 10,5 milhões de dólares pelas doses, mais 300 mil dólares pelo frete e pelo seguro. A taxa de câmbio foi fechada nesta quinta-feira, 11, a 5,51 reais por dólar. Assim, a Fiocruz vai pagar um total de 59,51 milhões de reais.

Leia abaixo o trecho do documento onde a Fiocruz detalha a aquisição e o motivo pelo qual não conseguiu importar um volume maior:

Em vista do cenário atual e, com esteio na Medida Provisória nº 1026/21, a Presidência da Fiocruz enviou o Ofício No 116/2021/PRESIDÊNCIA/FIOCRUZ de 09/02/2021 à Diretoria de Bio-Manguinhos, noticiando o Termo Aditivo à Proposta nº 733781/21-001 e respectiva publicação do Termo de Execução Descentralizada nº 1/2021 (25386.000005/2021-19), para a aquisição de 10 milhões de doses de vacinas junto ao Serum Instute of India, além de solicitar a imediata abertura de processo administrativo para a importação das mesmas.

Neste ponto, cabe esclarecer que, no momento, estão sendo adquiridas apenas 2 milhões de doses de vacinas prontas, em virtude de este ser o quantitativo com disponibilidade de entrega imediata pelo Serum Instute of India.

Cumpre destacar que a compra de 2 milhões de vacinas já prontas representa o esforço da Fiocruz em antecipar ao máximo a disponibilidade da vacina ao Programa Nacional de Imunização/PNI, tendo em vista o quadro sanitário do país e a necessidade imperativa de enfrentamento à pandemia.

