Novo iPhone 12 deve ser lançado na próxima semana

Atualizado em 6 out 2020, 15h56 - Publicado em 6 out 2020, 15h10

Depois de a Apple enfrentar problemas com fornecedores, o que atrasou o lançamento do mais novo smartphone, o iPhone 12, a companhia da maçã agendou um novo evento para 13 de outubro. Não disse o que será anunciado, mas todos esperam que seja o novo modelo. Até porque, se não for, o mercado financeiro reclamará muito pelo novo atraso. A postergação, em um mês, já foi suficiente para prejudicar as finanças do grupo.

Os atrasos aconteceram devido a alguns fornecedores não conseguirem entregar um volume adequados de peças relacionadas a tecnologia 5G. Este iPhone será o primeiro compatível com o próximo padrão de internet móvel. A montadora de iPhone Foxconn, maior fabricante mundial de eletrônicos, viu suas vendas em setembro caírem mais de 20%, segundo relatório divulgado na segunda-feira, 5.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter