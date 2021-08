Novo Bolsa Família vai ao Congresso e pauta fiscal esquenta

VEJA Mercado abertura, 09 de agosto.

A semana começa já com a agenda repleta de acontecimentos e fatos que podem ditar o rumo da bolsa. Ainda na manhã desta segunda-feira, 09, o presidente Jair Bolsonaro e uma tropa de 8 ministros vão levar pessoalmente o novo projeto do novo Bolsa Família e do parcelamento dos precatórios ao Congresso Nacional. Dois temas que deixam os investidores aflitos já que são os de maior potencial para ditar os rumos do teto de gastos. Com quase 90 bilhões de reais a pagar de precatórios, em 2022, ou o governo fura o teto ou para a máquina pública ou parcela o pagamento, o que por sua vez tem sido considerado como uma proposta de calote.

Outra agenda importante é divulgação de IPCA e prévia do PIB. O relatório Focus mostra que as expectativas deterioram para a inflação e o consenso do mercado elevou para 6,88% a expectativa do IPCA e para 7,25% a taxa Selic. Todos esses fatores devem influenciar o Orçamento de 2022, que como bem lembrou o presidente da Câmara, Arthur Lira, em entrevista à Radio CBN, precisa ser enviado pelo governo ao Congresso até dia 31 de agosto.

Outro projeto que pode andar nesta semana é o da reforma do Imposto de Renda, que caiu da pauta na semana passada. O novo texto apresentado pelo relator na Câmara, deputado Celso Sabino, está sendo muito criticado e sofre forte oposição do setor produtivo e de governadores, já que os Estados perdem arrecadação.

No cenário político, a saída de Lira de levar o projeto do voto impresso para ser apreciado em Plenário deve dar uma esfriada nos ânimos. Na semana passada, houve uma escalada na crise institucional entre o Supremo e o presidente Jair Bolsonaro. O que Lira fez foi o de lembrar que cabe ao Congresso decidir sobre o tema.