Nova York voltará aos bares, aos bufês, aos jantares…

Sentar nos bares, jantar fora, festas em bufês. A vida quer começar a voltar ao normal em Nova York, depois das severas restrições adotadas desde o ano passado por conta da pandemia do coronavírus. O governador do estado, Andrew Cuomo, anunciou nesta quarta-feira, 28, que a partir da semana que vem vai suspender os toques de recolher para jantares em todo o estado e a proibição de assentos em bares na cidade de Nova York. Os toques de recolher para refeições internas às 12h vão terminar em 17 de maio e para refeições ao ar livre terminam em 31 de maio. Os eventos com bufê serão liberados desde que os participantes tenham comprovação de vacinação. Cerca de 45% da população do estado de Nova York já tomou pelo menos uma dose de vacina. A reabertura também é uma boa notícia para o setor. Segundo estimativas do governo de Nova York, mais de 1.200 estabelecimentos foram fechados permanentemente por conta da pandemia.