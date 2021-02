Nova sede da Amazon inaugura um novo conceito de edifícios corporativos

A Amazon revelou, nesta terça-feira, 2, o projeto que será desenvolvido para ser sua nova sede, em Arlington, Virgínia, nos Estados Unidos. Todo o projeto para criar a nova sede consumirá investimentos de 2,5 bilhões de dólares, sem contar o fundo de 2 bilhões de dólares para construção de residências acessíveis. O medo é que aconteça na cidade, vizinha à capital Washington DC, o que aconteceu no Vale do Silício, onde trabalhadores estão sem lugar para morar.

O edifício, projetado em formato de hélice, abriga muito verde, infraestrutura sustentável e conectada às ciclovias e ao sistema público de transporte, além de abrigar parte dos 25.000 funcionários que a Amazon prometeu contratar na região. Com 22 andares, o escritório terá 260 mil metros quadrados. Para ilustrar, seriam equivalentes a 36 campos de futebol.

“A hélice em nossa sede em Arlington oferecerá uma variedade de ambientes de trabalho alternativos para os funcionários da Amazon em meio a jardins exuberantes e árvores floridas nativas da região. Uma verdadeira dupla hélice em forma e estrutura, este edifício único contará com dois caminhos de terrenos paisagísticos que se estenderão pela parte externa do edifício, com plantações que você pode encontrar em uma caminhada nas montanhas Blue Ridge da Virgínia”, diz a empresa em uma publicação em seu blog oficial.

Bonito, não é? Logo logo, outras hélices devem aparecer mundo afora.

