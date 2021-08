Nova polêmica na briga bilionária entre J&F e indonésios: árbitro renuncia

O árbitro Anderson Schereiber renunciou neste sábado, 14, ao processo arbitral entre a J&F Investimentos e os indonésios da Paper Excellence, que travam uma briga de foice pela Eldorado Celulose. Em uma carta de 40 páginas enviada à Corte Internacional de Arbitragem da CCI, Schereiber rebate as acusações feitas pelas J&F sobre sua parcialidade por não ter informado ao tribunal arbitral que trabalhou fisicamente em um mesmo escritório da banca Stocche Forbes, que advogada para os indonésios, e também por supostamente ter trabalhado em casos junto com o escritório. A J&F, empresa de Joesley Batista, perdeu a Eldorado em um processo no tribunal arbitral e, para tentar anular a decisão na Justiça, passou a questionar a parcialidade de Schereiber.

Schereiber, em sua longa carta, coloca dúvidas sobre o fato de a J&F ter feito questionamentos somente depois de ter pedido a causa, apesar de ter tido outras oportunidades, segundo alega. Ele diz ainda que o uso do mesmo andar em um prédio de escritórios se tratava apenas de contratos de locação feitos entre a banca que trabalhava à época e à outra banca que antecedeu a sociedade do Stocche Forbes. Tais contratos de aluguel teriam terminado dois anos antes dele se tornar árbitro do caso. O advogado também diz que nunca trabalhou em casos com o Stocche Forbes.

A renúncia do árbitro deixou o mercado de arbitragem em polvorosa. Apesar de sua renúncia não significar mudança na sentença arbitral, a atitude pode influenciar o Judiciário que analisa se anula a sentença. Atualmente, a decisão arbitral está suspensa por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e o caso poderá ainda se arrastar por anos. A Paper Excellence tem mais de 7 bilhões de reais depositados em uma conta para fazer frente ao negócio que fechou com a J&F sem, no entanto, conseguir assumir a Eldorado Celulose. O caso já teve todo tipo de polêmica e foi parar na polícia depois de trocas de acusações de espionagem e hackeamento.