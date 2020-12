Nova lei do gás pode ser votada nesta quarta após acordo de senadores

Causou surpresa a alguns agentes do setor de óleo e gás o aparecimento da votação do novo marco regulatório do segmento de gás natural na pauta desta quarta-feira, 9, no Senado. Foi fechado um acordo, na terça à noite, para finalmente colocar em votação o texto. Havia uma obstrução criada pelo líder do MDB na Casa, o senador Eduardo Braga (AM), que, aparentemente, foi superada. Há, contudo, sempre a possibilidade de acordos de bastidores caírem à medida que interesses de parte a parte mostrem-se inconciliáveis.

