Nova empresa de saúde de Seripieri Jr. já causa reação no mercado

Não tem duas semanas do lançamento da Qsaúde, a nova empresa de planos de saúde de José Seripieri Jr., mas peso-pesados do setor já estão preocupados. Se vai dar certo, ainda não se sabe, uma vez que Seripieri está nadando contra a maré sozinho. A Qsaúde aposta nos planos de saúde individuais, com preços mais baixos e hospitais de ponta, enquanto que todo o mercado está trabalhando fortemente nos planos coletivos. Pois bem, todos estão de olho e o que ele está fazendo já causou mal estar em algumas operadoras. Manoel Peres, presidente da Bradesco Saúde, por exemplo, mostrou-se indignado em uma reunião online do setor, a ponto de desferir golpes na mesa. Está tentando entender como fecha a conta da nova empresa de Seripieri.

