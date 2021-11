No Parlamento Europeu, Lula acena com ratificação de acordo Mercosul-UE

Em discurso proferido no Parlamento Europeu, em Bruxelas, na Bélgica, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acenou com a ratificação do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. “Vamos aperfeiçoar os termos do acordo Mercosul-União Europeia. Não queremos uma América Latina voltada exclusivamente para o agronegócio e a mineração. Temos total capacidade de sermos também países industrializados, tecnologicamente avançados”, disse o ex-presidente. “O acordo hoje se encontra paralisado, por conta da desconfiança de países europeus quanto ao cumprimento dos compromissos ambientais assumidos pelo governo brasileiro”, afirmou ele.

Lula afirmou ainda que a produção agrícola brasileira não depende da Amazônia. “Temos imensas extensões de terras agricultáveis, temos tecnologia, pesquisas agropecuárias avançadas. Nossa produção de alimentos não precisa desmatar a Amazônia para exportar soja ou criar gado. As atividades criminosas dos que destroem o meio ambiente devem ser punidas, e não podem prejudicar toda a economia brasileira”, disse. Com o termo de intenções assinado em 2019, o acordo começou a fazer água no ano passado por conta da péssima imagem do governo de Jair Bolsonaro e dos produtos brasileiros no continente europeu.