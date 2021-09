Ninguém sabe se a Evergrande pagou ou não e mercados reagem

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado | Abertura | 24 de setembro.

A semana começou e vai terminar com incertezas sobre a Evergrande, o gigante imobiliário chinês que contaminou os mercados mundiais. Nem os donos dos títulos da Evergrande sabem se ela pagou 84 milhões de dólares em juros que venciam ontem, quinta-feira. Os mercados futuros americanos caem por conta disto. Os mercados futuros americanos deram o direcionamento durante toda a semana do comportamento dos mercados, em especial do Ibovespa.

No Brasil, os investidores também estão de olho nos dados da inflação. O IPCA-15 de setembro ficou em 0,45%, a maior inflação para o mês desde 2012 e também acelerou em relação a agosto. Preocupa também o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter pedido que as pessoas tomem banho frio e não usem elevador para ajudar a economizar energia. Ou seja, a crise de energia parece só se agravar. Pelo menos, Bolsonaro disse em entrevista à Veja que não vai dar golpe e que vai deixar as eleições acontecerem.

Nos fatos relevantes, a Hapvida anunciou que levou o grupo HB por 650 milhões de reais.

