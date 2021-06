New Holland volta ao futebol em jogo do Juventude e Palmeiras

A fabricante de equipamentos agrícolas New Holland Agriculture está de volta ao futebol brasileiro. A marca da empresa vai estar até o fim do ano na camisa do Juventude, clube da cidade de Caixas do Sul, no Rio Grande do Sul. A reestreia vai ser no jogo do Juventude contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. A escolha da Juventude foi uma estratégia de marketing da marca para ligar seu nome a um time gaúcho, estado com grande tradição na agricultura. Além disso, a empresa aproveita o momento do time que há 13 anos estava longe da elite do futebol. A New Holland também patrocina o Juventus, da Itália.