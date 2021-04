Nestlé tem melhor trimestre da década porque todo mundo está tomando café

O negócio de café da Nestlé começou por um mero acaso. Os preços do café entraram em colapso com o crash de 1929 e o Brasil estava abarrotado de estoques do grão. Na época, perguntaram para a Nestlé se ela podia fazer algo e ela fez o café solúvel, resolvendo o problema. Quase cem anos depois, o negócio de café só traz alegrias para os suíços. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no México, todo mundo está tomando mais café em casa durante a pandemia. A forte demanda por Nespresso, Starbucks e café solúvel levou a empresa a registrar seu melhor crescimento de vendas trimestral em quase uma década. As vendas orgânicas cresceram 7,7% no primeiro trimestre, segundo resultados divulgados nesta quinta-feira, 22. Nos Estados Unidos, as vendas da Nespresso cresceram 17% e no Brasil o crescimento também foi de dois dígitos, mas a companhia não abre os resultados no país.