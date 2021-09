Nem as altas do minério e do petróleo fizeram a bolsa embalar

VEJA Mercado | Fechamento | 30 de setembro.

O Ibovespa estacionou. Ontem, leve alta, hoje, leve queda. Resultado? Nem para lá e nem para cá, fica tudo no zero a zero. Os analistas dizem que a cautela coloca os investidores em compasso de espera e, assim, eles nem vendem, nem compram. Nesta quinta-feira, o índice recuou 0,11%, a 110.979 pontos.

A alta do minério na China, que hoje subiu 5,5% em Dalian (111 dólares) e voltou ao patamar de 8 de setembro, fez as empresas do setor subirem, mas não foi capaz de embalar o índice. Gerdau, CSN e Usiminas fecharam em altas de 3,95%, 3,05% e 2,68%, respectivamente. O petróleo, que segue nas máximas históricas, impulsionou a Petrorio, que disparou 9,63% no pregão de hoje, também por conta de uma proposta de compra do poço de Alcabora, da Petrobras. A estatal, por sua vez, não acompanhou o bom momento da commodity e fechou em queda de 0,58% em função do programa de 300 milhões para subsidiar gás de cozinha, que elevou a preocupação do mercado sobre uma possível interferência na política de preços da companhia.

No lado das quedas, o setor de tecnologia sofre e segue em queda livre pelo cenário de alta dos juros. Banco Inter, Cielo e Méliuz caíram 7,26%, 4,58% e 3,84%, respectivamente. O dólar subiu 0,29%, cotado a 5,446 reais.