Negócio entre Hapvida e Notre Dame está ‘além do ponto de voltar atrás’

De acordo com um dos negociadores do acordo de fusão entre as operadoras de benefícios na área da saúde Hapvida e Grupo Notre Dame Intermédica (GDNI), o negócio deve realmente acontecer. “Já passou do ponto de voltar atrás, de uma possível desistência”, disse. Contudo, os negociadores por parte do GDNI ainda tentam melhorar a proposta antes de selarem o negócio, devido, principalmente, à valorização recente das ações. O entendimento é de que, após fechado o acordo, o grupo ficará grande demais e começará a enfrentar fortes resistências para crescer por meio de novas aquisições. Assim, o momento de extrair valor da operação é agora.

