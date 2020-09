Não recebi cartão vermelho do presidente, diz Guedes

Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes garante que não recebeu cartão vermelho. Na manhã desta terça-feira, 15, Bolsonaro desautorizou o andamento dos estudos para criar o Renda Brasil, pois interpretou-se que parte dos recursos viria do congelamento da aposentadoria. “Quem, por ventura, vier a propor para mim uma medida como essa só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem um mínimo de coração, um mínimo de entendimento de como vivem os aposentados do Brasil”, afirmou.

“Ele levantou o cartão vermelho, que não foi pra mim”, afirmou Guedes. “Os termos dele são sempre muito intensos.”

Receba as novidades e principais acontecimentos, bastidores e análises do cenário político brasileiro. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Segundo o ministro, houve uma má interpretação da PEC do Pacto Federativo que está sendo construída em parceria com o senador Marcio Bittar (MDB-AC). “Quando esses estudos são formulados, a princípio não tem problema irem para a mídia, mas não pode ligar uma coisa a outra, como desindexar todos os gastos a pegar aposentadoria”. Guedes, contudo, não afirmou para quem foi o cartão vermelho.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter