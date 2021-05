Não é só insumo de vacina, China lembra que é enorme consumidor agrícola

Em meio à discussão sobre o atraso no envio de insumos chineses para fabricação das vacinas contra Covid-19 depois de declarações do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, o embaixador do país no Brasil, Yang Wanming, lembrou em sua conta de Twitter oficial que o país também é um grande consumidor de produtos agrícolas das empresas brasileiras. O embaixador compartilhou nesta quinta-feira, 13, um artigo do Diário do Povo que diz que “o enorme mercado consumidor da #China é uma grande oportunidade para as empresas brasileiras de produtos agrícolas”.

No ano passado, a China foi destino de 33,7% das exportações agrícolas brasileiras com receita de quase 34 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia da relevância do país para o mercado agrícola brasileiro, a China sozinha superou a soma dos outros 13 principais mercados para os produtos agrícolas brasileiros, incluindo os Estados Unidos nesta soma.

Ontem, o governador de São Paulo, João Doria, disse que no sábado o Instituto Butantan vai paralisar a produção por falta do insumo para fabricar a vacina e culpou as declarações de Bolsonaro e Guedes. Bolsonaro insinuou que a pandemia pode se tratar de uma guerra química provocada pela China e o ministro Paulo Guedes disse que o vírus foi criado na China e mesmo assim o país produziu uma vacina pior do que a americana. A procuradoria junto ao Tribunal de Contas da União solicitou que o tribunal tome providências para verificar as consequências das falas de Bolsonaro.