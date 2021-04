Não é só com o Jack Ma. China aperta cerco regulatório a fintechs

As autoridades chinesas estão chamando representantes de 13 fintechs para uma reunião, aos moldes do que foi feito com o bilionário Jack Ma, do Ant Group, no fim do ano passado. A reunião com Ma resultou no adiamento do que teria sido o maior IPO do mundo. Agora, empresas pertencentes a gigantes tecnológicas como Tencent e ByteDance estão na lista do Banco Popular da China (banco central chinês), segundo a agencia chinesa de noticias Xinhua. Os reguladores estão reclamando de práticas anticompetitivas destas empresas, o que estaria causando danos ​​aos consumidores. Uma das novas exigências regulatórias é que as plataformas aumentem seu capital de forma a cobrir 30% dos empréstimos que oferecem em conjunto com os bancos.