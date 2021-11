“Não acredito em mudanças partidárias bruscas”, afirma Lira sobre PEC

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), confirmou a votação do segundo turno da PEC dos Precatórios para a terça-feira 9, na semana que vem. A declaração foi dada em coletiva de imprensa realizada em Brasília. Indagado se previa alguma mudança significativa em torno do placar, cujo resultado para dar vazão foi apertado, Lira afirmou que não prevê nenhuma modificação em torno da tendência de votação dos partidos, entre eles o PDT e o PSDB. “Não acredito em mudanças partidárias bruscas, porque todos os aspectos da PEC são claros”, afirmou ele.

O presidente da Câmara afirmou que o movimento do presidenciável Ciro Gomes, do PDT, não preocupa e negou que a proposta seja eleitoreira. Lira afirma ainda que a participação dos deputados será mais incisiva, e espera uma maior votação a favor da proposta. “O quórum será maior. Não acredito em nenhum tipo de baixa porque temos que enfrentar os temas de frente”, afirmou. O presidente defendeu ainda a modificação no regulamento para que deputados em missão possam participar das votações na Casa. “Fizemos uma modificação que será perene, abrindo para que parlamentares que estão fora possam votar”.