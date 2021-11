‘Não a cheque em branco a profeta da ignorância’, diz presidente do PDT

Depois de reunir-se com membros da bancada do PDT e definir o voto contrário à PEC dos Precatórios, o presidente do partido, Carlos Lupi, subiu o tom contra o presidente Jair Bolsonaro e a proposta — à qual o partido deu 15 votos favoráveis no primeiro turno. “Vamos votar ‘não’, isto é um cheque em branco a este profeta da ignorância”, disse Lupi ao Radar Econômico.