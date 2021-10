Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

Por Josette Goulart 1 out 2021, 15h29

Os mercados mundiais, que tinham começado o dia superpreocupados com a inflação, se animaram por todo canto por conta das boas novas. A farmacêutica Merck anunciou que os estudos de seu comprimido anti-Covid, que já está em fase avançada, mostraram uma redução de 50% no risco de hospitalização ou morte. No Brasil, o Ibovespa sobe nesta tarde de sexta-feira mais de 1,8%.