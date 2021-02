Na volta do Carnaval, três empresas fazem registros de IPO

Muita gente não teve Carnaval, mas no mercado financeiro teve sim. Com isso, publicações e registros ficam concentrados nos três dias que restam na semana. E desde a quarta-feira de cinzas, 17, três empresas já fizeram seus registros de IPO: Privalia, de varejo, Mater Dei, de saúde, e Entalpia, de materiais elétricos. Desde o início do ano, nove companhias fizeram registros de IPO na Comissão de Valores Mobiliários. Elas se somam a outras 22 empresas que estão na fila para lançarem suas ações na B3. Além disso, 13 empresas já fizeram seu IPO em 2021. Na China, este é o ano do boi. No Brasil, será o ano do touro?

