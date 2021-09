Na guerra do e-commerce, Shopee chega ao mercado com imitações baratas

Um tênis Nike Air Max 90 custa no site oficial da Nike, em promoção, 609,99 reais. Na Centauro, também em promoção, o tênis sai mais em conta, a 379,99 reais. Mas promoção boa mesmo é a do site singapurense Shopee, uma espécie de Alibaba que vende de um tudo e que fez neste dia 9 uma super mega promoção com descontos extraordinários. O mesmo tênis Nike Air Max pode ser comprado, com frete grátis, a 44,90 reais. Mesmo sem a promoção, seria uma barganha de 78 reais. A diferença de preços entre a loja oficial e a Shopee não deixaria muitas dúvidas, o tênis é uma imitação. Mas para quem tem dúvida, os próprios compradores colocam na avaliação de venda no shopping, que fica disponível a qualquer cliente, que os tênis não são originais. Muitos contam que tiveram que devolver os produtos, outros avaliam que pelo preço que pagaram até que não foi mau negócio. E as avaliações vão se repetindo com diversas marcas vendidas pelo site.

A Shopee chegou há pouco tempo no Brasil para competir neste feroz mercado dos marketplaces, onde estão Magazine Luiza, Mercado Livre, o próprio Alibaba. E não chegou com brincadeira. A ação de marketing para o 9.9 Shopping Day, uma espécie de dia dos solteiros em Singapura em que os sites colocam tudo em promoção, tem o ator Jackie Chan como protagonista. No Brasil, a apresentadora Ticiane Pinheiro comandou uma grande campanha publicitária na Record TV, com direito à apresentação de Ticiane Pinheiro, e 30 influenciadores foram contratados para falar das promoções.

A Shopee enviou a seguinte nota:

“A Shopee informa que a venda de produtos ilegais ou que infrinjam a Propriedade Intelectual (PI) é estritamente proibida em sua plataforma, inclusive tem uma política rígida de mercadorias ilícitas e restritas que todo vendedor, que é exclusivamente responsável pelos produtos e seus respectivos anúncios, é informado antes de entrar para o marketplace e deve aderir para se cadastrar. Além disso, a plataforma conta com mecanismos que ajudam a identificar anúncios irregulares postados pelos vendedores, como a verificação por meio de palavras-chave. Ainda assim, ao tomar conhecimento de qualquer violação à referida política, a Shopee adota as medidas cabíveis para tornar o conteúdo indisponível.”