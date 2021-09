Na briga com J&F, Paper Excellence polemiza com novo árbitro

A Paper Excellence indicou um novo árbitro para o processo com a J&F Investimentos, de Joesley Batista, em que brigam pela Eldorado Celulose. Trata-se de Paulo Mota Pinto, da Universidade de Coimbra. O que chama a atenção na indicação é o fato de o novo indicado ter ligações com o antigo árbitro, o advogado Anderson Schreiber. Paulo Mota Pinto foi da banca examinadora que aprovou Schreiber para ser professor titular de Direito Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em princípio, não seria um problema, especialmente se o novo indicado prestar as informações de sua ligação com Schreiber. Mas neste conturbado processo, vira um prato cheio para a J&F, que tenta anular a decisão arbitral acusando Schreiber de ter sido parcial porque escondeu ligação que tinha com os advogados da Paper Excellence.

