Na briga com blogueiros bolsonaristas, Youtube está ganhando

O youtuber bolsonarista Fernando Beteti teve vídeos com médicos negacionistas removidos do seu canal e queria indenização de 20 000 reais do Youtube. Perdeu. O Vlog do Lisboa teve mesmo destino há poucas semanas. Nos dois casos ainda cabem recursos aos tribunais. Levantamento feito pela coluna mostra que o Google, que é dono do Youtube, responde hoje a 22 processos de youtubers bolsonaristas por ter removido vídeos em que considerou que suas diretrizes foram violadas. O placar na Justiça anda assim: foram concedidas 7 liminares para restabelecimento de conteúdo, 5 foram deferidas apenas para preservação do conteúdo, 9 foram indeferidas e 1 processo não teve pedido liminar. Na segunda instância, dos recursos de liminares já analisados, 3 foram mantidas favoráveis ao Youtube e 2 decidiram pelo restabelecimento do conteúdo. Ao todo, foram sentenciados 8 casos num placar de 5 a 3 para o Youtube. O Youtube já removeu vídeos do presidente Jair Bolsonaro, mas este caso não foi para a Justiça.