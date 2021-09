Na berlinda, Facebook terá novo chefe de tecnologia

O Facebook terá um novo diretor de tecnologia e ele virá do mundo do hardware. O nome dele é Andrew “Boz” Bosworth que vai assumir no lugar de Mike Schroepfer, que anunciou nesta quarta-feira, 22, que deixará seu cargo para ser uma espécie de consultor da empresa. Schroepfer anuncia sua saída uma semana depois de uma série de reportagens do jornal The Wall Street Journal que teve acessos a documentos internos da empresa que mostram que ela ignora ou deixa de tratar de forma adequada problemas que observou no uso de suas redes, como a forma como o Instagram na saúde mental de adolescentes.