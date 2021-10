Mundo caminha para o segundo maior aumento de emissão de CO2 da história

A Agência Internacional de Energia divulgou nesta quarta-feira, 13, um documento para auxiliar as discussões na COP26 e chegou a algumas conclusões alarmantes. Apesar dos avanços em energias renováveis, com crescimento acelerado de uso de eólicas e energia solar e recordes de vendas de carros elétricos, o ano de 2021 assistirá a uma grande recuperação no uso de carvão e petróleo. “Em grande parte, por esse motivo, o mundo também está vendo o segundo maior aumento anual nas emissões de CO2 da história”, diz o relatório. A causa deste movimento está na rápida, mas desigual recuperação econômica da recessão provocada pela Covid-19. Isso está colocando tensões em partes do sistema de energia de hoje, gerando fortes aumentos de preços nos mercados de gás natural, carvão e eletricidade.