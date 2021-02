Mudanças no Congresso podem impactar IPO da Caixa Seguridade

Alguns eventos em cadeia originados na eleição de Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara podem afetar o IPO da Caixa Seguridade, plano que foi retomado este ano pelo banco público. Lira definiu que o deputado Hugo Leal (PSL-RJ) será o responsável por nomear o novo presidente da Susep, superintendência que regula o setor de seguros. Contudo, a troca no comando do órgão pode afetar o programa de Solange Paiva. A atual presidente reviu a obrigatoriedade do uso de corretores de seguros para a venda de serviços, o que beneficiou a Caixa Seguridade. Caso o próximo presidente restabeleça a regra, o valor da companhia cairá e o desejo de abrir seu capital poderá esvair.

