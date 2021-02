Mudanças em duas diretorias na Petrobras estão quase definidas

Ao menos duas importantes diretorias da Petrobras deverão mudar assim que o comando da estatal for alterado. São elas a executiva financeira, chefiada por Andrea Almeida, e de Logística, capitaneada por André Chiarini. Segundo uma pessoa próxima aos dois, a situação deles na estatal é insustentável com a saída de Roberto Castello Branco da presidência. Isso porque as duas áreas são chave na pretensão da companhia em se desfazer ou não de ativos importantes, como as refinarias. Executivos da Petrobras entendem que estes planos serão suspensos após a troca e uma vez que a primeira venda, a da RLAM (Refinaria Landulpho Alves, na Bahia) ao fundo Mubadala está sendo questionada por seu valor.

Decerto que as vagas, preenchidas por indicações pessoais de Castello Branco, serão discutidas com o Congresso, diz essa mesma pessoa. Diferentemente do início do governo, todos os cargos chave da administração federal passaram a ser negociados desde que Arthur Lira (PP-AL) assumiu a presidência da Câmara.

A joia da coroa, contudo, a diretoria de exploração, pode ser preservada num primeiro momento. Uma mudança truculenta e uma subsequente negociação com o centrão traria uma lembrança muito vívida do petrolão.

