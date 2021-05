Mudança na MP da Eletrobrás proposta na Câmara vai encarecer conta de luz

O deputado federal Elmar Nascimento (DEM-BA), relator da Medida Provisória da privatização da Eletrobrás que tramita no Congresso, alterou a proposta enviada pelo governo federal de tal forma que se for aprovada vai encarecer a conta de luz dos consumidores e fazer reserva de mercado para investidores de pequenas centrais hidrelétricas e usinas termelétricas movidas a gás natural. Um grupo de 40 entidades do setor de energia que se autointitula União pela Energia alega que a nova proposta tira a competitividade dos leilões ao obrigar a contratação de pequenas centrais hidrelétricas, que é hoje uma opção mais cara do que energia eólica e solar, por exemplo, além de prever a prorrogação por 20 anos do Proinfa, um programa de incentivo para energia alternativas criado há 20 anos. Mas o que deve custar mais caro mesmo para o consumidor é a obrigação de compra de energia de usinas termelétricas em locais pré-estabelecidos e movidas “preferencialmente” a gás natural. Como os locais determinados não possuem ligação por gasodutos, o consumidor de energia também vai financiar essa expansão. Cálculos da Associação dos Grandes Consumidores de Energia (Abrace) mostram que o custo extra será de 20 bilhões de reais só com as térmicas. A MP está na pauta da Câmara dos Deputados para ser votada nesta quarta-feira, 19.