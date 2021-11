Mudança em projeto atrasa andamento de privatização dos Correios

Uma alteração no texto do relator Marcio Bittar (MDB-AC) sobre a privatização dos Correios colocou o texto em banho-maria. A inserção do senador de um dispositivo que impede o fechamento de agências da estatal em municípios com menos de 15 mil por 60 meses a partir da sanção do projeto levou o senador Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa, a determinar vista coletiva da proposta. Ainda não há data para a retomada das discussões na comissão.