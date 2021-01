Morre João Aguiar Alvarez, conselheiro do Bradesco e neto de Amador Aguiar

Faleceu nesta sexta-feira, 8, o agrônomo João Aguiar Alvarez, conselheiro do banco Bradesco e neto do fundador da instituição financeira Amador Aguiar (1904-1991). Alvarez tinha 60 anos e iniciou sua atividade profissional no banco em 1986. Era integrante do conselho de administração da instituição desde fevereiro de 1990. Titular da fazenda Valônia, que há três décadas se dedica à pecuária e fornece matrizes e reprodutores de alto nível para o mercado, Alvarez era considerado uma referência na criação de nelore no Brasil. “As maiores preocupações de João sempre foram: primeiro estruturar a propriedade, depois investir toda a energia em melhoramento genético selecionando com tecnologia e muito critério a sua seleção”, comunicou a fazenda Valônia. Alvarez era diretor da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB). O amor pela agropecuária, inclusive, foi cultivado e herdado por parte do avô Amador.