Montadora Ford fechará suas três fábricas de automóveis no Brasil

Um ano após completar um século de presença no Brasil, a Ford Motors tomou uma decisão drástica. Encerrará a produção de veículos em suas três plantas de produção que possui no Brasil. Elas estão em Camaçari (BA), Horizonte (CE) e Taubaté (SP). Em 2019, já havia fechado a planta de São Bernardo do Campo (SP). A companhia ainda manterá instalações e um departamento de engenharia no Brasil, mas não fabricará mais automóveis ou caminhões em solo nacional. Serão impactados os empregos de 5.000 trabalhadores.

Apesar do fim da produção, a companhia continuará a vender carros no país e a dar assistência aos clientes. Contudo, os veículos que eram produzidos no Brasil, agora virão da Argentina e do Uruguai. A motivação para tal decisão está nos anos sequenciais de perdas severas no Brasil. O rombo é tão grande que apesar da conta bilionária que a montadora americana terá de pagar para deixar o país, a decisão foi tomada mesmo assim. Para encerrar a operação, a Ford pagará despesas de 4,1 bilhões de dólares (22,55 bilhões de reais).

Em nota, a empresa afirma que “continua comprometida com os consumidores no Brasil e na América do Sul com a nova picape Ranger, a Transit e vários de seus modelos mais icônicos, com planos de lançar diversos novos veículos conectados e eletrificados”. “A Ford Brasil encerrará a produção nas plantas de Camaçari (BA), Taubaté (SP) e da Troller (Horizonte, CE) durante 2021, à medida em que a pandemia de Covid-19 amplia a persistente capacidade ociosa da indústria e a redução das vendas, resultando em anos de perdas significativas. A companhia manterá no Brasil a sede administrativa da América do Sul, o Centro de Desenvolvimento de Produto e o Campo de Provas.”

