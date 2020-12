‘Monstro do Leblon’ renasce ao recuperar mais de R$ 2 bi após crash

Um personagem misterioso do mercado financeiro ganhou fama no inicio do ano ao ser creditado como o maior perdedor da bolsa durante o derretimento dos ativos no início da pandemia. O “Monstro do Leblon”, como é chamado o carioca Flávio Calp Gondim, o dono e gestor da Ponta Sul Investimentos, perdeu nada menos do que 5 bilhões de reais entre 20 de janeiro e 16 de março deste ano.

Sendo um dos maiores investidores do Banco Inter, foi recuperando no ano pouco a pouco o dinheiro perdido. Ainda está longe do seu maior patamar, de 5,5 bilhões de reais. Está, neste momento, no meio do caminho, com 2,7 bilhões de reais de patrimônio líquido. O que significa que, do seu pior momento para cá, conseguiu uma rentabilidade de 575%. Nada mal para quem foi dado como morto por muitos do mercado.

