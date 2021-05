Moderna diz que mais variantes vão surgir e demandar vacinas de reforço

O presidente da Moderna, Stephane Bancel, disse em teleconferência de resultados com analistas que novas variantes do Covid-19 vão surgir nos próximos meses na medida em que o hemisfério sul começa a entrar no inverno. Isso significa que as pessoas vão ter que receber doses de reforço das vacinas, e por consequência mais vendas. Nesta semana, a empresa anunciou que sua vacina é eficaz contra as variantes B.1.351 e P.1 identificadas na África do Sul e no Brasil. As vacinas da Moderna foram aplicadas em 100 milhões de pessoas no primeiro trimestre do ano e proporcionaram o primeiro lucro da história da empresa: 1,2 bilhão de dólares. O lucro extraordinário não foi à toa. A dose da vacina contra Covid-19 da Moderna é a mais caras do mercado e custa entre 25 dólares e 37 dólares. A empresa estima que até o fim do ano vai entregar entre 800 milhões e 1 bilhão de doses.

Mesmo com resultados tão espetaculares, as ações da empresa caíram 12% ontem depois que os Estados Unidos decidiram apoiar a suspensão provisória das patentes das vacinas contra Covid-19 para que o mundo possa ser vacinado mais rapidamente, o que também ajudaria a evitar novas variantes.