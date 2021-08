Ministro do TCU vai apontar erro de R$ 20 bilhões em leilão do 5G

O ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União, vai apontar um erro de pelo menos 20 bilhões de reais no preço da faixa de 3,5 GHz do leilão do 5G no voto que deve apresentar na próxima semana. Este erro poderia chegar a 30 bilhões de reais, segundo estão calculando técnicos do tribunal, se somadas a outras faixas que estarão no leilão. A distorção do edital aconteceria porque a Anatel concluiu que apenas 60 municípios dariam lucro para as operadoras. Detalhe: ficaram de fora desta lista cidades como Curitiba, Salvador, Brasília, Campinas e Ribeirão Preto. O ministro também vai apontar casos em que a tecnologia poderá demorar a ser implantada por conta de distorções do edital.

O ministro Cedraz foi atropelado pelos outros ministros da Corte nesta semana ao pedir vistas do processo e será obrigado a apresentar seu voto em apenas 7 dias. O extenso relatório feito pelos técnicos do tribunal aponta uma série de irregularidades no edital, mas o edital foi aprovado pelos outros ministros.