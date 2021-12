Ministro do TCU diz que falta informação sobre privatização da Eletrobras

O processo de capitalização da Eletrobras vai enfrentar uma série de questionamentos do ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União (TCU). Em seu voto na primeira fase da análise, o ministro vai apontar que faltam informações do Ministério de Minas e Energia, faltam estudos para aproveitamento das usinas da empresa e parâmetros de cálculo do valor dos contratos. Isso significa que o governo pode ficar com o cronograma comprometido para fazer a venda no primeiro semestre do próximo ano, antes de entrar na reta final das eleições. Além disso, o ministro também vai questionar as contrapartidas que devem ser distribuídas pelas regiões como a revitalização, por exemplo, das bacias do São Francisco e Rio Parnaíba.

Mas o principal ponto é que o ministro entende que as obrigações impostas à nova Eletrobras trazem impactos às tarifas de energia, já que o recolhimento da conta CDE dificilmente seria suficiente para compensar o custo da descotização das usinas, além de não trazer nenhuma proteção para os consumidores do mercado livre.